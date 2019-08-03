КП Беларусь
Неизвестные по электронной почте сообщили о взрывных устройствах на минском вокзале и в двух самолетах
На местах работают специалисты
С железнодрожного вокзала в Минске эвакуировали посетителей.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
Изменить размер текста:
Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске, и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов "Минск-Киев" и "Минск-Калининград", которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта "Минск-2".Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
В настоящее время из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются самолеты указанных рейсов. На местах работают следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, милиция, МЧС.
На местах работают специалисты.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»