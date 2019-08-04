2019-08-04T09:54:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дрогичинском лесу заблудилась женщина с тремя детьми

Пропавшую женщину с тремя детьми искали 24 человека и 6 единиц техники
Сергей ДЕМИДОВ
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В Дрогичинском лесу заблудилась женщина с тремя детьми.В Дрогичинском лесу заблудилась женщина с тремя детьми.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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32-летняя женщина и трое детей, младшему из которых 4 года, уехали на машине в лес за ягодами в субботу, 3 августа. Дело было около 11-ти часов утра.

В пять вечера ее взволнованная сестра позвонила в МЧС, рассказав о пропаже детей и сестры, с которой невозможно связаться по телефону. На поиски выдвинулись 6 единиц техники и 24 человека, сообщает brest.mchs.gov.by.

В начале седьмого того же дня пропавших обнаружили, в том числе благодаря громкоговорителю.

Никто не пострадал.

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