В Витебске сотрудники ОМОН четыре часа уговаривали мужчину не прыгать с девятого этажа

В Витебске милиционеры четыре часа уговаривали мужчину не прыгать из окна многоэтажки. Фото: кадр из видео.

55-летний мужчина отказался от своих намерений, но так и не объяснил, почему хотел свести счеты с жизнью

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В Витебске мужчина хотел покончить с собой, спрыгнув из окна многоэтажки. Прохожие увидели человека, стоящего на узком выступе за окном, и позвонили в милицию. К девятиэтажке на проспекте Людникова сразу же подъехали ближайшие наряды милиции и МЧС и бригада медиков «Скорой».

-Подойти незаметно к мужчине было невозможно, и сотрудники ОМОНа вступили с ним в переговоры, пытаясь отговорить от непоправимого шага. Переговоры длились почти четыре часа, - рассказала в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

За четыре часа 55-летний мужчина многое рассказал милиционерам о себе, но причину, толкнувшую его к попытке суицида, не назвал. Наконец ОМОНовцам удалось уговорить его спуститься в подъезд. Мужчина был трезв. Его передали медикам.