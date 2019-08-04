В Витебске сотрудники ОМОН четыре часа уговаривали мужчину не прыгать с девятого этажа
В Витебске мужчина хотел покончить с собой, спрыгнув из окна многоэтажки. Прохожие увидели человека, стоящего на узком выступе за окном, и позвонили в милицию. К девятиэтажке на проспекте Людникова сразу же подъехали ближайшие наряды милиции и МЧС и бригада медиков «Скорой».
-Подойти незаметно к мужчине было невозможно, и сотрудники ОМОНа вступили с ним в переговоры, пытаясь отговорить от непоправимого шага. Переговоры длились почти четыре часа, - рассказала в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
За четыре часа 55-летний мужчина многое рассказал милиционерам о себе, но причину, толкнувшую его к попытке суицида, не назвал. Наконец ОМОНовцам удалось уговорить его спуститься в подъезд. Мужчина был трезв. Его передали медикам.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»