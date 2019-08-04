КП Беларусь
В Орше спасатели сняли с 7-го этажа женщину, которая собиралась прыгнуть с балкона
Женщина оказалась индивидуальным предпринимателем, ее доставили в больницу
В Орше спасатели сняли с 7-го этажа женщину, которая собиралась прыгнуть с балкона.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Орше около восьми часов вечера 3 августа в МЧС сообщили о женщине, которая собралась прыгать с балкона 7 этажа. Спасатели срочно выехали по адресу.
Женщину спасли при помощи автолестницы, сообщает vitebsk.mchs.gov.by.
Таким образом сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида.
38-летнюю женщину, которая оказалась индивидуальным предпринимателем, доставили в больницу.