2019-08-04T11:51:58+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белоруска Арина Соболенко - в финале турнира в американском Сан-Хосе

Призовой фонд турнира - 876 тысяч долларов
Сергей ДЕМИДОВ
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Арина Соболенко - в финале турнира в американском Сан-Хосе. Фото: Reuters.Арина Соболенко - в финале турнира в американском Сан-Хосе. Фото: Reuters.
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Белорусская теннисистка в очередной раз напомнила, что она не даром входит в топ-10 мирового рейтинга.

Минувшей ночью в полуфинале турнира ВТА в американском Сан-Хосе Арина Соболенко обыграла Донну Векич. Ту, которая до этого победила другую белоруску - Викторию Азаренко.

Теперь Арину наверняка ждет яркий финал с китаянкой Сайсай Чжэн.

Держим кулаки и напоминаем, призовой фонд турнира - 876 тысяч долларов.

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