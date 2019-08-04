КП Беларусь
Белоруска Арина Соболенко - в финале турнира в американском Сан-Хосе
Призовой фонд турнира - 876 тысяч долларов
Арина Соболенко - в финале турнира в американском Сан-Хосе. Фото: Reuters.
Изменить размер текста:
Белорусская теннисистка в очередной раз напомнила, что она не даром входит в топ-10 мирового рейтинга.
Минувшей ночью в полуфинале турнира ВТА в американском Сан-Хосе Арина Соболенко обыграла Донну Векич. Ту, которая до этого победила другую белоруску - Викторию Азаренко.
Теперь Арину наверняка ждет яркий финал с китаянкой Сайсай Чжэн.
Держим кулаки и напоминаем, призовой фонд турнира - 876 тысяч долларов.