2019-08-04T13:01:46+03:00
Общество
КП Беларусь

ТОП-5 стран, куда белорусы едут отдыхать

Отпускной сезон в самом разгаре
Сергей ДЕМИДОВ
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ТОП-5 стран, куда белорусы едут отдыхать.ТОП-5 стран, куда белорусы едут отдыхать.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В прошлом году на 100 тысяч белорусов больше - всего более 850 тысяч - отдохнуло за границей, чем годом ранее.

И эти лишь те, кто воспользовался услугами турфирм. Каждый пятый белорус посетил страны СНГ, треть – побывали в Европе, половина – в других странах, сообщает ont.by.

В пять раз больше, чем в России, белорусы отдыхали в прошлом году в Египте. Примерно одинаковое количество белорусов выбрали для отдыха Турцию и Украину. За ними с приличным отставанием – Болгария и Россия.

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