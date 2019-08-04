В Dana Mall ночью возник пожар

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В ночь на 4-е августа в торговорм центре начался пожар.

Виновница – фритюрница кафе «Мама дома», которую, похоже, не выключили из сети.

Кафе находится на третьем этаже, возгорание случилось около двух часов ночи.

Ликвидировать последствия ЧП удалось благодаря грамотным действиям дежурного персонала ТРЦ, сообщает belta.by.

Изначально загорание локализовала сработавшая автоматическая система пожаротушения, также вовремя среагировали сотрудники торгового центра. Возгорание было ликвидировано еще до приезда подразделения МЧС.

Торговый центр продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, три года назад в центре Минска сгорело кафе. Причиной пожара стало возгорание масла во фритюрнице.