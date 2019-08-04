КП Беларусь
В Шумилинском районе «Мазда» выехала на встречку и протаранила фуру
Оба водителя были трезвы и пристегнуты
В Шумилинском районе «Мазда» выехала на встречку и протаранила фуру. Фото: пресс-служба СК.
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Ночью с 3 на 4 августа возле деревни Язвино случилось ДТП.
По пока не ясным причинам «Мазда» выехала на встречную полосу и стала инициатором лобового столкновения с фурой «Вольво», сообщает пресс-служба СК.
Специалистам МЧС пришлось деблокировать водителя «Мазды», чтобы срочно доставить его в больницу, сообщает vitebsk.mchs.gov.by.
Водитель и пассажир легковушки получили множественные травмы.