2019-08-04T16:15:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МИД Беларуси решительно осудил жестокие массовые расстрелы в США

И выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших
Сергей ДЕМИДОВ
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МИД Беларуси решительно осудил жестокие массовые расстрелы в США. Фото: МИД Беларуси.МИД Беларуси решительно осудил жестокие массовые расстрелы в США. Фото: МИД Беларуси.
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МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу массовых расстрелов в штатах Техас и Огайо. За сутки во время стрельбы в общей сложности только погибших, по предварительной информации, насчитывается 29 человек.

Свое заявление МИД Беларуси разместил в официальном твиттер-аккаунте МИД в воскресенье, 4 августа.

- Решительно осуждаем жестокие массовые расстрелы в #ЭльПасо, штат Техас, и #Дейтон, штат Огайо. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - сказано в сообщении белорусского МИД.

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