В Беларуси начали действовать новые правила ввоза товаров из-за границы

Теперь бытовую технику можно ввезти в страну раз в год

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У белорусов появился небольшой повод для радости.

Если раньше можно было ввозить в страну, например, один телевизор раз в три года, то теперь можно хоть каждый год привозить по телевизору. Нововведение касается и остальной бытовой техники, а также ввоза велосипедов.

А вот мобильных телефонов, детских колясок, принтеров и планшетных компьютеров можно привезти по две единицы в год, сообщает customs.gov.by.

Раз в год можно ввозить плиту газовую или электрическую, варочную панель, вытяжку, духовой шкаф, водонагреватель, косилку для газонов, триммеры для скашивания травы, бытовое оборудование для мойки автомобилей, монитор, ноутбук или нетбук.