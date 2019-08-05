Ермошина назвала предполагаемую дату президентских выборов

Лидия Ермошина рассказала о том, что согласно законодательству президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Они могут пройти 30 августа 2020 года

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Стала известна предполагаемая дата следующих выборов президента Беларуси. Лидия Ермошина рассказала о том, что согласно законодательству президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.

- Это, думаю, с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь, - отметила она в интервью телеканалу ОНТ.

По ее словам, к этому дню в основном люди уже возвращаются с летнего отдыха, съезжаются студенты. Большинство населения будет находиться по месту своей регистрации.

В ноябре этого года в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Напомним, Александр Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года.