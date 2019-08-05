КП Беларусь
Ермошина назвала предполагаемую дату президентских выборов
Они могут пройти 30 августа 2020 года
Лидия Ермошина рассказала о том, что согласно законодательству президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Стала известна предполагаемая дата следующих выборов президента Беларуси. Лидия Ермошина рассказала о том, что согласно законодательству президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.
- Это, думаю, с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь, - отметила она в интервью телеканалу ОНТ.
По ее словам, к этому дню в основном люди уже возвращаются с летнего отдыха, съезжаются студенты. Большинство населения будет находиться по месту своей регистрации.
В ноябре этого года в Беларуси пройдут парламентские выборы.
Напомним, Александр Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года.