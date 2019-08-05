2019-08-05T09:54:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Аист стал виновником ДТП и остался с водителем ждать ГАИ

Птица не пострадала, а у автомобиля разбита фара
Ирина ВЕТРОВА
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Аист даже дождался службу ГАИ. Фото: t.me/pressmvdАист даже дождался службу ГАИ. Фото: t.me/pressmvd
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Необычное ДТП случилось в Столине: виновником аварии стал... аист.

Все произошло на улице Советская. Аист прогуливался по зелёному газону вдоль дороги, а затем начал взлетать. В этот момент мимо проезжал автомобиль "Приора". Траектории птицы и автомобиля пересеклись...

В результате столкновения машина получила небольшие повреждения - у нее разбита фара, а аист не пострадал. Любопытно, что он даже остался на месте происшествия и дождался прибытия службы ГАИ. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Птица улетела, как только инспекторы оформили ДТП.

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