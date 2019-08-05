Юрий Дудь объяснил, почему говорит Беларусь, а не Белоруссия

Юрий Дудь называет нашу страну Беларусь, потому что ему все равно, а нам это важно. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Он был ведущим на фестивале «Рок за Бобров» в Минске

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Популярный в интернете российский журналист-интервьюер Юрий Дудь вместе с Александром Помидоровым был ведущим на фестивале «Рок за Бобров». И хотя Дудь не рок-звезда, но его появление в Минске вызвало восторг у зрителей. Перед тем, как выйти на сцену, Юрий ответил на вопросы белорусских журналистов.

Среди прочего, Юрия спросили, почему он говорит Беларусь, хотя многие его российские коллеги упорно называют нашу страну Белоруссия, ссылаясь на правила русского языка.

- Я понимаю, что по правилам русского языка - Белоруссия. Но мне пофигу, а пяти миллионам человек... Сколько в Беларуси живет? Прошу прощения! Десяти миллионам белорусов это важно. Если это важно, а мне все равно, конечно же лучше адаптироваться. Я всегда за диалог, тем более в таких незначительных вещах для меня, - объяснил Юрий Дудь.

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