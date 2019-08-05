Суд по делу о школьной резне в Столбцах начнется 19 августа

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Последние новости в деле о нападении подростка на учительницу и школьника в Столбцах были еще в марте. Тогда Следственный комитет поделился результатами психолого-психиатрической экспертизы 15-летнего обвиняемого. По ее результатам подросток осознавал, что делает. Свою вину он признал частично. Убийство, напомним, произошло 11 февраля. Школьник с ножом напал на 50-летнюю учительницу истории и 11-классника, который занимался в соседнем кабинете.

Наконец назначена дата судебных слушаний по этому делу. Минский областной суд начнет судебное разбирательство 19 августа в 11.00.

Подростка будут судить за убийство двух человек с особой жестокостью и покушение на убийство еще двух человек.

Суд будет проходить в закрытом режиме из-за того, что обвиняемому нет 16 лет и в деле есть охраняемые законом тайны.

- Поскольку в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, обвиняемый не достиг 16-летнего возраста, а в материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья, которые составляют врачебную тайну, данное уголовное дело подлежит рассмотрению в закрытом судебном заседании, - пояснила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.