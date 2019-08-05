В Швеции с топором напали на 16-летнего сына белорусского литератора Дмитрия Плакса

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ЧП произошло на пляже в коммуне Соллентуна на юге Швеции недалеко от Стокгольма. Напали на Петра Плакса - сына белорусского драматурга, журналиста, литератора и культурного Дмитрия Плакса, который уже около 20 лет с семьей живет в Швеции.

По информации шведской газеты Expressen, на 16-летнего парня напал подросток с топором. После этого он позвонил в полицию и сообщил о том, что сделал. Пострадавшего с серьезными травмами головы на медицинском вертолете доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

- Сначала он мечтал стать пианистом-концертмейстером, но потом сказал, что будет делать карьеру эволюционного психолога. При этом никогда не бросал фортепиано, продолжал играть и брать уроки. Петр был суперталантливым: читал научные книги, ему все было интересно. 19 августа он должен был идти в школу... Лучший парень в мире - всегда счастливый и с хорошим настроением, - цитирует Дмитрия Плакса «Радыё Свабода».

Известно, что незадолго до этого происшествия Петр с матерью был на каникулах в Минске. Он встречался с друзьями и родными и делился планами на жизнь.