В Беларуси электросамокаты хотят приравнять к мопедам и мотоциклам

На все, что ездит быстрее 25 км/ч, нужны будут права. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Об этом в программе «Неделя» на СТВ рассказал официальный представитель управления ГАИ МВД Станислав Соловей.

По его словам, в ближайшее время вступят в силу изменения в законодательства, которые регламентируют движение на электросамокатах и других средствах передвижения, которые развивают скорость больше 25 км/ч.

- Планируется, что, пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам. Если это будут более мощные устройства с электродвигателями, то это уже будут транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка, - объясняет Станислав Соловей.