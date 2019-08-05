2019-08-05T14:32:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На М1 под Брестом легковушка сбила лося: водитель в реанимации

Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Машина съехала в кювет из-за лося.Машина съехала в кювет из-за лося.
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Авария произошла утром 5 августа на 28-м километре трассы М1 вблизи деревни Бульково.

«Фольксваген Пассат» под управлением 39-летнего жителя Жабинковского района сбил на дороге лося. После этого машина съехала в кювет и остановилась в канаве.

Водителя забрали в больницу с травмами, дикое животное погибло.

- Данный вид происшествия является непредсказуемым для водителей транспортных средств. Основная защита в такой ситуации для участников дорожного движения - использование ремней безопасности, - комментирует происшествие официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

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