На М1 под Брестом легковушка сбила лося: водитель в реанимации

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Авария произошла утром 5 августа на 28-м километре трассы М1 вблизи деревни Бульково.

«Фольксваген Пассат» под управлением 39-летнего жителя Жабинковского района сбил на дороге лося. После этого машина съехала в кювет и остановилась в канаве.

Водителя забрали в больницу с травмами, дикое животное погибло.

- Данный вид происшествия является непредсказуемым для водителей транспортных средств. Основная защита в такой ситуации для участников дорожного движения - использование ремней безопасности, - комментирует происшествие официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.