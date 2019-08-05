КП Беларусь
В Глубокском районе погиб вальщик леса
На него упало дерево
На лесоруба упало дерево.Фото: Оксана БРОВАЧ
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ЧП произошло в Глубокском районе вблизи деревни Голубичи 2 августа. По предварительной информации, на вальщика леса упало подпиленное дерево. Мужчина погиб на месте. Ему было 59 лет.
- Предварительная причина смерти - нарушение требований безопасности при валке леса, - комментирует официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области.
Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация.