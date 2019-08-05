После реконструкции Каменного Лога его пропускная способность увеличится в три раза

Она начнется с 2020 года

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- Если сегодня пропускная способность составляет 2 тысячи автомобилей, то после предстоящей с 2020 года реконструкции она составит 6 тысяч, - комментируют в пресс-службе Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

В Каменном Логе на белорусско-литовской границе после реконструкции смогут пройти оформление 3,5 тысячи легковых машин, 2,4 тысячи грузовых и 100 автобусов в сутки.

Пункт пропуска будет работать по реверсивной канальной системе. Всего будет 32 канала - по 16 в каждом направлении. В зависимости от нагрузки на въезд или на выезд направление в каналах можно будет менять. Так можно будет ускорить оформление.

Кроме этого, здесь установят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс вместо мобильного рентгена и внедрят электронную очередь.

Работы в Каменном Логе будут вестись параллельно с работой пункта пропуска. Реконструкция пройдет в три этапа. Нагрузку распределят между другими пунктами пропуска на границе между Беларусью и Литвой.

Кредит на реконструкцию выдал Европейский инвестиционный банк.