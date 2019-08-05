Под Витебском мужчина накопал на фермерском поле картошки и закопал там ключи от дома

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Недалеко от деревни Бондари Витебского района работники фермерского хозяйства заметили на картофельном поле незнакомца с пакетом картошки. Вызвали милицию. Оказалось, мужчина выкопал на поле около десяти килограммов картофеля.

Воришка попросил не привлекать его к ответственности, обещая, что отдаст фермеру втрое больше картошки, чем выкопал. А потом попросил… ненадолго еще раз пустить его на то поле, где он рыл картошку: оказалось, что мужчина потерял там ключи от квартиры.

- Мужчине грозит административная ответственность, - пояснили в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.