2019-08-05T17:30:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на неделю: дождливо, но тепло

В прогнозе - кратковременные дожди и грозы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Первая декада августа обещает быть теплой и дождливой.Первая декада августа обещает быть теплой и дождливой.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Прогнозом на ближайшую неделю поделился Белгидромет.

Во вторник, 6 августа, погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, который смещается с Западной Европы. Он принесет переменную облачность и кратковременные дожди в западной части страны. Местами возможны грозы. Ночью и утром может быть туман. Ветер слабый и умеренный, при грозах порывистый. Воздух ночью прогреется до +5...+11 градусов, в западных регионах - до +13. Днем - от +19 на северо-востоке до +26 на юго-западе.

В среду, 7 августа, почти по всей стране возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью - до +17 градусов, днем - +21...+27, теплее всего на юго-западе - до +29.

В четверг, 8 августа, тоже ожидаются дожди. Ночью - до +19, днем - до +25 и +29 на юго-востоке.

В пятницу станет чуть прохладнее, и снова в прогнозе дожди и грозы. Днем - +18...+24, на юге - до +26.

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