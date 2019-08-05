2019-08-05T18:22:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске пьяный на Opel врезался в автобус на остановке

К счастью, никто не пострадал
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель сел за руль пьяным и теперь лишится водительских прав. Фото: УВД Брестского облисполкома.Водитель сел за руль пьяным и теперь лишится водительских прав. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Серьезное ДТП произошло в районном центре в воскресенье, 4 августа, информируют в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась в Пинске в вечернее время. Примерно в 20.15 часов 31-летний водитель проезжал на легковом «Опеле» по пинскому проспекту Жолковского. В этот же момент на проспекте на остановке общественного транспорта остановился городской автобус, для высадки пассажиров.

– Мужчина на полном ходу протаранил автобус. К счастью, авария обошлась без человеческих жертв. Повреждены только транспортные средства, больше всего досталось иномарке, – уточнили в пресс-службе.

Во время разбирательства по факту аварии выяснилось, что пинчанин сель за руль авто в сильном подпитии. Медосвидетельствование выявило 1,9 промилле в выдыхаемом им воздухе. Нарушителю грозит административная ответственность за пьяное вождение – лишение водительских прав на 3 года, а также штраф до 100 базовых величин.

В Госавтоинспекции Брестчины сообщают, что с января 2019 года в области произошло 56 «пьяных» ДТП без пострадавших. А это почти в два раза, на 48 эпизодов, меньше, чем за то же время в прошлом году.

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