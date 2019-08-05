2019-08-05T19:12:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Пытался сбежать в Украину»: пограничники задержали разыскиваемого за наркотики мужчину

Нарушитель уклонялся от следствия
Надежда БУТОВИЧ
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Нарушителя задержали благодаря сигнализации датчика "движение человека".Нарушителя задержали благодаря сигнализации датчика "движение человека".Фото: Оксана БРОВАЧ
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Пинские пограничники задержали на днях нарушителя госграницы, информирует пресс-служба Госпогранкомитета.

ЧП произошло в пятницу, 2 августа. На пограничную заставу «Дивин» выехал пограничный наряд, так как сработал датчик сигнализации о «движении человека». На месте пограничники увидели дорожку следов, ведущую в сторону границы с Украиной.

– Задержали нарушителя спустя несколько минут. Неизвестный мужчина направлялся к украинской границе, – уточнили в пресс-службе.

В соседнее государство незаконным путем пытался попасть 24-летний житель Брестчины. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек уклоняется от следствия по уголовному делу по обвинению в незаконном обороте наркотиков и был объявлен в связи с этим в розыск.

– Незаконные действия нарушителя были связаны с его попыткой скрыться от правосудия, – пояснили в ГПК.

Брестчанина привлекли к ответственности за нарушение пограничного режима и попытку пересечения госграницы, а затем передали сотрудникам РОВД Кобрина.

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