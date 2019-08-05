Пьяный минчанин курил, сидя на подоконнике, и упал с 4 этажа

Мужчина выпал из окна своей квартиры на козыре подъезда. Фото: УВД Мингорисполкома.

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Несчастный случай произошел в столице вечером в воскресенье, 4 августа, проинформировали belta.by в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Сначала звонок о произошедшем ЧП на улице Плеханова в Минске поступил в скорую помощь. Очевидцы вызвали бригаду медиков из-за падения человека с высоты. Затем прибывшие на место по вызову врачи сообщили об инциденте в милицию.

– На месте выяснилось, что 49-летний житель столицы выпал из окна многоэтажки. Будучи нетрезвым, примерно в 20.30 часов, мужчина решил покурить в своей квартире на четвертом этаже. Для этого он залез в кухне на подоконник и свесил ноги вниз, – рассказали в пресс-службе.

Выпавшего из окна мужчину обнаружили прохожие, он лежал на козырьке подъезда. На месте происшествия работали медики, правоохранители, следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС.

Пострадавший с диагнозом многочисленные переломы был доставлен в больницу.