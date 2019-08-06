В Минске на парковке в Малиновке убили мужчину

В Малиновке на парковке обнаружен убитый мужчина. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Столичными следователями устанавливаются обстоятельства криминального происшествия в Минске, информирует пресс-служба СК в официальном аккаунте в Telegram.

Убийство произошло в понедельник, 5 августа, в минском микрорайоне Малиновке.

Пьяный минчанин убил знакомого мужчину на парковке. Фото: СК.

– Вечером на парковке на улице Есенина 32-летний минчанин в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес своему знакомому смертельное ранение, – сообщает пресс-служба предварительную информацию.

Тело убитого 42-летнего жителя столицы увидели очевидцы. На теле мужчины обнаружены множественные ножевые ранения в различные части тела, одно из которых оказалось смертельным. Скончался пострадавший на месте преступления до приезда медиков. Рядом с местом происшествия был обнаружено орудие убийства – нож.

Минчанин нанес знакомому несколько ножевых ранений. Фото: СК.

– Подозреваемого в убийстве задержали сотрудники милиции, – уточнили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью. Мотив и обстоятельства трагедии выясняются. Назначен ряд судмедэкспертиз.