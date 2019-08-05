Лукашенко разрешил бесплатный доступ в спорткомплексы для школьников

Детям во "дворцах" будут организовываться бесплатные занятия физкультурой и спортом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так в государстве хотят повысить эффективность использования ледовых дворцов и других площадок

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В Беларуси решением президента установлено, что для школьников и воспитанников спортшкол посещение государственных физкультурно-спортивных сооружений станет бесплатным. Такую информацию подтверждают в пресс-службе белорусского лидера.

В понедельник, 5 августа, Александр Лукашенко подписал указ о безвозмездном посещении спорткомплексов для детей.

– Завизированный главной государства указ номер 295 вносит коррективы в предыдущий документ: указ №150, подписанный в марте 2012 года, – уточнили в пресс-службе.

После внесения изменений в госдокумент «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» и разрешение бесплатного посещения государственных физкультсооружений школьниками, сможет существенно повыситься эффективность использования таких комплексов.

– Данные объекты находятся в государственном пользовании и финансируются за счет бюджета. Поэтому решено предоставить для детей бесплатный доступ, без компенсации коммунальных и других расходов для организованных занятий физкультурой и спортом, – пояснили в пресс-службе президента.