Лукашенко разрешил бесплатный доступ в спорткомплексы для школьников
В Беларуси решением президента установлено, что для школьников и воспитанников спортшкол посещение государственных физкультурно-спортивных сооружений станет бесплатным. Такую информацию подтверждают в пресс-службе белорусского лидера.
В понедельник, 5 августа, Александр Лукашенко подписал указ о безвозмездном посещении спорткомплексов для детей.
– Завизированный главной государства указ номер 295 вносит коррективы в предыдущий документ: указ №150, подписанный в марте 2012 года, – уточнили в пресс-службе.
После внесения изменений в госдокумент «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» и разрешение бесплатного посещения государственных физкультсооружений школьниками, сможет существенно повыситься эффективность использования таких комплексов.
– Данные объекты находятся в государственном пользовании и финансируются за счет бюджета. Поэтому решено предоставить для детей бесплатный доступ, без компенсации коммунальных и других расходов для организованных занятий физкультурой и спортом, – пояснили в пресс-службе президента.
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