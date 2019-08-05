2019-08-05T21:03:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Речицей женщина на Renault сбила 3-летнюю девочку

Малышка – в реанимации
Надежда БУТОВИЧ
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Девочка выбежала на дорогу из-за припаркованного грузовика.Девочка выбежала на дорогу из-за припаркованного грузовика.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Серьезное ДТП с малолетним пешеходом произошло на днях на территории Речицкого района, проинформировали belta.by в пресс-службе ГАИ УВД Гомельского областного исполнительного комитета.

В одной из деревень района маленькая девочка попала под колеса легковушки. Авария произошла в субботу, 3 августа.

– Днем, около 12.35 часов, на иномарке «Рено Сандеро» по деревне Короватичи проезжала 30-летняя женщина-водитель. На обочине дороги был припаркован грузовой автомобиль. В какой-то момент прямо из-за грузовика на проезжую часть выбежала 3-летняя девочка. Автоледи не успела затормозить перед ребенком и сбила девочку, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В результате наезда у малышки серьезные повреждения. Сейчас девочка находится в реанимации центральной районной больницы Речицы.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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