На М1 у фуры лопнуло колесо, и она загорелась на ходу

От трения лопнувшего колеса машина загорелась во время движения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Серьезная авария произошла на участке магистрали М1 на территории Толочинского района, информирует belta.by со слов Ольги Шкуратовой, официального представителя УВД Витебского областного исполнительного комитета.

ДТП случилось днем в понедельник, 5 августа.

– Около 13.40 часов на автодороге на полном ходу загорелся большегруз. Фура ехала по трассе, как вдруг у нее лопнуло колесо и, пока водитель тормозил, от трения произошло возгорание, – уточнили в пресс-службе.

Дальнобойщик успел выпрыгнуть из горящей машины, других людей в кабине не было. В результате ДТП никто не пострадал.

– Прибывшие на место спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Однако огонь успел сильно повредить кабину большегруза, – сообщили в пресс-службе УМС Витебской области.

По факту аварии Госавтоинспекцией проводится проверка.