В Пинске неделю разыскивают пожилую женщину

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Женщины нет дома с 1 августа 2019. Пропавшую зовут Мария Александровна Рябова, ей 77 лет. Пенсионерка ушла из дома по улице Брестской, 2 в Пинске в неизвестном направлении, и больше о ней сведений не было.

С заявлением в милицию обратился ее сын.

Женщина хромает на правую ногу, сутулится. У нее есть проблемы с памятью.

Она невысокого роста - около 155-160 см, на вид ей 70-75 лет. В день, когда она ушла из дома, на пенсионерке был белый платок с розовыми цветами, серая куртка с бордовыми полосками, коричневая кофта с белыми цветами, черная юбка, туфли с каблуком и красным ободком. С собой у женщины была черная сумочка.

Волосы у нее коротко стриженные, седые, глаза карие.

Какую-либо информацию о ней можно сообщить по телефонам в Пинске 8 (0165) 32-20-01, 8 (0165) 31-79-39, +375 (44) 716-80-79, либо в ближайшее отделение милиции или по номеру 102.