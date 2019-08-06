КП Беларусь
В Брагинском районе мужчина разжигал печь бензином
Его забрали в больницу с ожогами
Воспламенились пары бензина.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Спасателям о ЧП сообщил дежурный фельдшер районной больницы, куда с серьезными ожогами поступил житель Брагинского района.
Как оказалось, травмы он получил, когда разжигал печь. Перед этим он налил бензин в топливник.
- Произошло воспламенение паров бензина и выброс пламени на пострадавшего, - комментируют в пресс-службе МЧС.
Медиков на помощь мужчине вызвала его сестра. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.