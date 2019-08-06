В Минске ищут мужчину, который украл деньги из кофейных аппаратов

У него были ключи

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Центральный РУВД Минска разыскивает молодого человека, который в торговом центре на проспекте Победителей выпотрошил кофейный автомат. Это произошло 3 июля.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что парень уверенно подошел к автомату, открыл его ключом и высыпал монеты из приемника. Рядом находились люди, но к молодому человеку никто не подошел - он делал все со знанием дела и подозрений, судя по всему, не вызывал.

Теперь его подозревают в краже. По данным милиции, мужчина похитил около 700 рублей. Известно, что он вскрыл два кофейных автомата.

Приметы парня: на вид 20 - 25 лет, худощавый и высокий, русоволосый. Был одет в черные джинсы и белую байку с капюшоном.

Обращаться просят в Центральное РУВД Минска лично (ул. Орловская, 58/1) или по телефонам: 8(025) 602-66-75, 8 (017) 288-02-02 или 102.