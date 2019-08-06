2019-08-06T10:40:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Островецком районе в лесу в местного жителя стреляли из лука

Стрела попала в шею
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Стреляли по мишеням, а попали в человека.Стреляли по мишеням, а попали в человека.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В больницу с ранением в шею стрелой от лука попал 41-летний житель Островецкого района. Травму он получил 3 августа около 17 часов в лесу около Островца.

- В совершении преступления обоснованно подозревается его 23-летний знакомый, который задержан, - комментируют инцидент в Следственном комитете.

По предварительной информации, стрела попала в мужчину во время стрельбы из лука по мишеням. Островецкий райотдел Следственного комитета расследует возбужденное прокуратурой уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности по статье 155 Уголовного кодекса.

Назначены экспертизы, в том числе экспертиза лука как метательного оружия и его стрелковых характеристик.

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