В Гродно задержали интернет-сутенера

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37-летний житель Гродно предлагал в интернете за деньги воспользоваться интимными услугами девушек. Мужчина обещал, что за оплату его 27-летняя знакомая подарит близость и скрасит одиночество. При проведении оперативных мероприятий девушку задержали. Об этом сообщает grodno.mvd.gov.by.

По словам девушки, она познакомилась с мужчиной в соцсети в группе по поиску работы, где он представился директором фирмы. При встрече мужчина предложил ей за деньги оказывать интимные услуги клиентам, которых находил сам. Заработок делили поровну. По словам девушки, пойти на это ее вынудило сложное материальное положение.

Как выяснилось позже, мужчина привлек к оказанию интимных услуг еще как минимум двух девушек. Клиентов для них он искал через интернет.

Задержанный мужчина признался, что использовал девушек для занятия проституцией. Возбуждено уголовное дело.