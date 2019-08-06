2019-08-06T12:13:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно задержали интернет-сутенера

Он привлек к занятию проституцией как минимум трех девушек
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Заработок мужчина делил поровну с девушками.Заработок мужчина делил поровну с девушками.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

37-летний житель Гродно предлагал в интернете за деньги воспользоваться интимными услугами девушек. Мужчина обещал, что за оплату его 27-летняя знакомая подарит близость и скрасит одиночество. При проведении оперативных мероприятий девушку задержали. Об этом сообщает grodno.mvd.gov.by.

По словам девушки, она познакомилась с мужчиной в соцсети в группе по поиску работы, где он представился директором фирмы. При встрече мужчина предложил ей за деньги оказывать интимные услуги клиентам, которых находил сам. Заработок делили поровну. По словам девушки, пойти на это ее вынудило сложное материальное положение.

Как выяснилось позже, мужчина привлек к оказанию интимных услуг еще как минимум двух девушек. Клиентов для них он искал через интернет.

Задержанный мужчина признался, что использовал девушек для занятия проституцией. Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дзержинском районе дети подожгли поле пшеницы
На встрече у Лукашенко обсудили подготовку строительства стадиона и бассейна
В Островецком районе в лесу в местного жителя стреляли из лука
В Минске ищут мужчину, который украл деньги из кофейных аппаратов
В Брагинском районе мужчина разжигал печь бензином
В Пинске неделю разыскивают пожилую женщину
На М1 у фуры лопнуло колесо, и она загорелась на ходу
Под Речицей женщина на Renault сбила 3-летнюю девочку
Лукашенко разрешил бесплатный доступ в спорткомплексы для школьников
Пьяный минчанин курил, сидя на подоконнике, и упал с 4-го этажа
«Пытался сбежать в Украину»: пограничники задержали разыскиваемого за наркотики мужчину
В Пинске пьяный на Opel врезался в автобус на остановке
Погода в Беларуси на неделю: дождливо, но тепло
Под Витебском мужчина накопал на фермерском поле картошки и закопал там ключи от дома
После реконструкции Каменного Лога его пропускная способность увеличится в три раза
В Глубокском районе погиб вальщик леса
На М1 под Брестом легковушка сбила лося: водитель в реанимации
В Беларуси в детских садах и школах подорожает питание
В Беларуси электросамокаты хотят приравнять к мопедам и мотоциклам
В Швеции с топором напали на 16-летнего сына белорусского литератора Дмитрия Плакса
Суд по делу о школьной резне в Столбцах начнется 19 августа
Юрий Дудь объяснил, почему говорит "Беларусь", а не "Белоруссия"
Аист стал виновником ДТП и остался с водителем ждать ГАИ
Ермошина назвала предполагаемую дату президентских выборов
В Беларуси начали действовать новые правила ввоза товаров из-за границы
МИД Беларуси решительно осудил жестокие массовые расстрелы в США
В Шумилинском районе «Мазда» выехала на встречку и протаранила фуру