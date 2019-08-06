КП Беларусь
На встрече у Лукашенко обсудили подготовку строительства стадиона и бассейна
Их планируется построить за счет безвозмездной помощи Китая
По словам президента, строительство начнется в первой половине следующего года.
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Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта планируется построить за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая. Строительство этих объектов обсуждалось 6 августа на встрече у Александра Лукашенко. Об этом сообщает belta.by.
- Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты этих объектов, - сказал Александр Лукашенко. По его словам, китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года.
Белорусский президент обратил внимание, что важно создать все условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам.