2019-08-06T12:49:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Дзержинском районе дети подожгли поле пшеницы

За несколько минут огонь повредил 0,3 гектара
Ирина ВЕТРОВА
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Возле поля спасатели нашли закопченную детскую байку. Фото: minobl.mvd.gov.byВозле поля спасатели нашли закопченную детскую байку. Фото: minobl.mvd.gov.by
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Поджигателями оказались местные ребятишки в возрасте 10-13 лет. Три мальчика и три девочки отправились на прогулку, захватив с собой еду, сигареты, спички и зажигалку.

Когда они проходили мимо пшеничного поля, решили перекусить и покурить. Отошли вглубь поля, чтобы их не увидели взрослые. Один из ребят сорвал несколько стеблей пшеницы, вынес на дорогу и поджёг. Другой, прикурив сигарету, бросил горящую спичку в сторону. Трава и стебли пшеницы загорелись, но дети затоптали огонь.

Затем один из ребят поджёг несколько колосьев, чтобы снова дать огню разгореться и затоптать его. Но на этот раз дети поняли, что не справляются. Девочки убежали, а парни еще попытались тушить пламя рюкзаком, байкой, водой из бутылки. Но огонь разгорался. Тогда дети позвонили на короткий номер МЧС 112, сообщает minobl.mvd.gov.by.

Спасатели успешно потушили пожар, но за несколько минут огонь повредить 0,3 гектара поля. На месте происшествия правоохранители обнаружили закопченную детскую байку, а затем и прячущегося в кустах мальчика...

Ущерб оценен в 6500 рублей, его придется возмещать родителям подростков. Если будет установлена вина родителей в невыполнении обязанностей по воспитанию детей, их могут оштрафовать. Также может быть поднят вопрос о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком до двух лет.

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