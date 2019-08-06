2019-08-06T13:41:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Ермошина: На проведение парламентских выборов направят 23 миллиона рублей

Это на один миллион рублей больше, чем в 2016 году
Ирина ВЕТРОВА
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Лидия Ермошина 23 года занимает должность главы ЦИК.Лидия Ермошина 23 года занимает должность главы ЦИК.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила о том, сколько планируется потратить на проведение парламентских выборов в Беларуси:

- Итоговая цифра - около 23 миллионов рублей, - цитирует главу Центральной избирательной комиссии belta.by.

Лидия Ермошина сообщила, что речь идет и о выборах в Палату представителей, и о выборах в Совет Республики. По ее словам, по сравнению с парламентской кампанией 2016 года финансирование в этом году увеличено на один миллион рублей, и это связано с ростом средней зарплаты по стране.

Кстати, на должности главы ЦИК Лидия Ермошина уже 23 года. Из пяти президентских кампаний она провела четыре. О грядущих выборах, коттедже в Дроздах и личной драме Лидия Михайловна рассказала в интервью "Комсомолке".

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