Органы опеки хотят изъять из семьи ребенка, с которым его мать на 15 часов закрылась в машине

В Бресте суд решает, где будет жить ребенок, которого не могут поделить родители. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Гражданское дело об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка рассматривает суд Московского района Бреста.

Речь идет о 4-летнем Декстере, родители которого попали в новости из-за нестандартных методов выяснения отношений. Напомним, мать мальчика Елена почти на 15 часов закрылась с ребенком в машине, опасаясь, что муж заберет сына и не позволит ей видеться с ним. Елена приехала вместе с другом-россиянином на машине с российскими номерами. Отец ребенка Влад же подозревал, что супруга намерена увезти сына в Россию. В итоге органы опеки приняли решение до суда забрать мальчика в приют. Там он находится уже почти две недели.

Родители мальчика встретились в суде 6 августа. Они подали встречные иски - каждый намерен доказать суду, что ребенка следует оставить с ним. С еще одним иском выступил отдел образования Московского района Бреста. Органы опеки поставили перед судом вопрос об изъятии ребенка из семьи.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Закрыть суд попросила мать мальчика и представительница органов опеки. Отец ребенка выступил за открытые слушания в присутствии журналистов. Судья в итоге определил закрыть суд, потому что он касается несовершеннолетнего.

За закрытыми дверьми заседание продолжались около 4 часов, но судьбу ребенка так и не решили.

- В слушаниях объявлен перерыв для исследования доказательств, - объявил судья Андрей Грушко.

Следующее заседание назначено на 20 августа. Ребенок все это время будет находиться в приюте.