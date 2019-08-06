2019-08-06T15:39:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В белорусских самолетах разрешили продавать товары из duty free

Указ вступит №296 в силу со дня опубликования
Ирина ВЕТРОВА
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В самолетах будут продавать товары из duty free.В самолетах будут продавать товары из duty free.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Александр Лукашенко подписал Указ № 296 «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», сообщает pravo.by. В документе говорится о том, что на бортах белорусских самолетов разрешается реализация путем разносной торговли товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, из магазинов беспошлинной торговли.

Между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями будут заключаться договоры о сотрудничестве.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

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