В белорусских самолетах разрешили продавать товары из duty free

В самолетах будут продавать товары из duty free. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Указ вступит №296 в силу со дня опубликования

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Александр Лукашенко подписал Указ № 296 «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», сообщает pravo.by. В документе говорится о том, что на бортах белорусских самолетов разрешается реализация путем разносной торговли товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, из магазинов беспошлинной торговли.

Между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями будут заключаться договоры о сотрудничестве.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.