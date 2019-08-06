Экипировка школьника в этом году обойдется до 890 рублей

Коллекции прошлых лет можно купить со скидкой до 50%

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C 15 июля по 1 октября в Беларуси проходит расширенная торговля товарами для школьников. В этом году, по данным МАРТ, оптимальная экипировка школьника, включая одежду, обувь, галантерейные товары, школьные письменные и канцелярские принадлежности, обойдется для ученика младших классов в сумму до 750 рублей, а старших классов - до 890 рублей. Об этом сообщает belta.by.

В Беларуси организована работа более 500 школьных базаров, проводятся ярмарки выходного дня. В продаже - около 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, около 200 моделей обуви, более 70 моделей трикотажных изделий, до 100 моделей ранцев, рюкзаков.

Есть услуги по подгонке одежды по фигуре школьника.

Кстати, на школьную одежду есть акции и скидки. Например, коллекции прошлых лет можно купить со скидкой до 50%. Также есть программы кредитования и рассрочки, а также скидки для многодетных семей, домов семейного типа, семей, воспитывающих детей-инвалидов.