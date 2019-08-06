2019-08-06T16:35:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах опрокинулся микроавтобус с пассажирами

Водитель "Шевроле" проигнорировал дорожный знак
Ирина ВЕТРОВА
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От сильного удара машина перевернулась.От сильного удара машина перевернулась.
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Утром 6 августа в Барановичах случилось ДТП на перекрестке улиц Минская и Промышленная.

По предварительной информации, 34-летний житель Логойска ехал на автомобиле «Шевроле» и вовремя не остановился, проигнорировав дорожный знак «Движение без остановки запрещено». Он выехал на перекресток и там столкнулся с автомобилем «Рено-Трафик», за рулем которого был 38-летний житель поселка Энергетик. Об этом сообщает brest.mvd.gov.by.

От сильного удара микроавтобус опрокинулся. Автомобили получили механические повреждения.

Проводится проверка.

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