2019-08-06T16:56:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Столинские фермеры грозят вывезти урожай помидоров на свалку

Закупочная цена упала до 30 копеек за килограмм
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Закупочные цены на помидоры упали до 30 копеек.Закупочные цены на помидоры упали до 30 копеек.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
Изменить размер текста:

Еще недавно все обсуждали клубничные протесты в Лунинце: интернет облетело фото клубники, выброшенной в поле. А теперь похожая история может повториться с помидорами.

Как сообщает media-polesye.by, у жителей Ольшан, Высокого и других населенных пунктов Столинского района есть трудности со сбытом помидоров. Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм. И даже при этом их невозможно продать, потому что нет покупателя.

Овощеводы обсуждают, что нужно сделать так, как поступили в Лунинецком районе с клубникой - возможно, тогда правительство обратит внимание на проблему и начнет решать вопросы со строительством перерабатывающих заводов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Каменце сельская почтальон воровала деньги из кассы
В Беларуси с 7 августа ГАИ усиленно будет проверять наличие техосмотра
Гомельский судэксперт собрал документы, разорванные на две тысячи частей
В Барановичах опрокинулся микроавтобус с пассажирами
Экипировка школьника в этом году обойдется до 890 рублей
В белорусских самолетах разрешили продавать товары из duty free
Ермошина: На проведение парламентских выборов направят 23 миллиона рублей
В Дзержинском районе дети подожгли поле пшеницы
На встрече у Лукашенко обсудили подготовку строительства стадиона и бассейна
В Гродно задержали интернет-сутенера
В Островецком районе в лесу в местного жителя стреляли из лука
В Минске ищут мужчину, который украл деньги из кофейных аппаратов
В Брагинском районе мужчина разжигал печь бензином
В Пинске неделю разыскивают пожилую женщину
На М1 у фуры лопнуло колесо, и она загорелась на ходу