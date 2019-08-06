Столинские фермеры грозят вывезти урожай помидоров на свалку

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Еще недавно все обсуждали клубничные протесты в Лунинце: интернет облетело фото клубники, выброшенной в поле. А теперь похожая история может повториться с помидорами.

Как сообщает media-polesye.by, у жителей Ольшан, Высокого и других населенных пунктов Столинского района есть трудности со сбытом помидоров. Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм. И даже при этом их невозможно продать, потому что нет покупателя.

Овощеводы обсуждают, что нужно сделать так, как поступили в Лунинецком районе с клубникой - возможно, тогда правительство обратит внимание на проблему и начнет решать вопросы со строительством перерабатывающих заводов.