2019-08-06T18:14:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельский судэксперт собрал документы, разорванные на две тысячи частей

Это оказалось задачей повышенной сложности
Ирина ВЕТРОВА
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Большинство кусочков были одинакового цвета и имели схожие реквизиты. Фото: Государственный комитет судебных экспертиз.Большинство кусочков были одинакового цвета и имели схожие реквизиты. Фото: Государственный комитет судебных экспертиз.
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Чтобы скрыть следы преступления, мошенники в Гомельском районе разорвали документы более чем на две тысячи кусочков и выбросили их. А эксперт Государственного комитета судебных экспертиз Петр Радюк смог собрать воедино их большую часть. Об этом сообщает belta.by.

Это оказалось задачей повышенной сложности. Судэксперту пришлось собирать больше 2 тысяч фрагментов товарно-транспортных накладных и листов бумаги, перемешанных в хаотичном порядке. Все усложнялось тем, что большая часть кусочков были одинакового цвета и имели схожие реквизиты.

Но благодаря тщательной работе большинство фрагментов все-таки удалось собрать. Это помогло установить обстоятельства по делу работников предприятия, которые хотели скрыть факт мошенничества.

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