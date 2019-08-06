2019-08-06T18:15:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси с 7 августа ГАИ усиленно будет проверять наличие техосмотра

Мероприятия Госинспекции продлятся десять дней
Надежда БУТОВИЧ
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Число ДТП с участием машин без техосмотра стало больше.Число ДТП с участием машин без техосмотра стало больше.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По инициативе Министерства внутренних дел в республике пройдут профилактические мероприятия «Гостехосмотр», информируют в пресс-службе МВД. Главным образом, в силовом ведомстве хотят, чтобы автовладельцы обратили свое внимание на необходимость содержания авто в исправном состоянии.

– Автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении будут проверяться по всей Беларуси, в различных населенных пунктах, – уточнили в пресс-службе.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции остановили более 195 тысяч машин без ТО. Повторно по этому правонарушению привлекались свыше 75 тысяч автолюбителей.

– В 2018 году на 13 процентов возросло число ДТП из-за авто с техническими неисправностями. Жертвами таких аварий стало на 67 процентов больше людей, чем в 2017 году, ранения получили – на 74 процента пострадавших больше, – ознакомил со статистикой Александр Цегельник, врио начальника УГАИ МВД.

С января 2019 года зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий с авто без техосмотра. В них 3 человека погибли, еще 27 получили ранения.

«Комсомолка» сообщала ранее о подобной аварии, которая произошла в Минске в декабре 2017 года. Тогда водитель на грузовике «ЗИЛ» сбил пешеходов на «зебре», погибла школьница. Авария случилась из-за неисправности в тормозной системе, а авто с 2015 года не проходило техосмотр.

В Гоастоинспекции напоминают, что за езду без ТО водителю грозит предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин. Повторное в течение года нарушение карается штрафом уже от 2 до 5 базовых.

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