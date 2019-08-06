В Каменце сельская почтальон воровала деньги из кассы

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Против уроженки Каменецкого района возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении и злоупотреблениях служебными полномочиями, информируют в пресс-службе МВД.

Фигурантка, 19-летняя девушка, работала в районе начальником сельского отделения почтовой связи. Девушка работала в деревне совсем недавно, с осени 2018 года. Место она получила во время распределения после окончания колледжа.

– В июле 2019 года молодая начальница почты попала в разработку правоохранителей. Сотрудники ОБЭП провели проверку и выяснилось, что в течение нескольких месяцев, с апреля по июль, обвиняемая подделывала данные о кассовом остатке, а «излишек» присваивала, – сообщили в пресс-службе.

Первый, поверхностный, мониторинг не выявил недостачу, но спустя время сумма несоответствия стала расти и руководство районного отделения инициировало проверку всех приходно-расходных операций.

– За три месяца такой работы молодая начальница украла свыше 1200 белорусских рублей. Возможно, сумма украденного будет больше, так как фигурантка за свою непродолжительную карьеру поработала в двух почтовых отделениях, – уточнили правоохранители.

Девушке грозит до четырех лет заключения. Проверка продолжается.