2019-08-06T19:26:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Бресте милицейский «ГАЗ» столкнулся с Audi

Обстоятельства ДТП выясняются
Надежда БУТОВИЧ
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Обстоятельства ДТП в областном городе выясняются. Фото: УВД Брестского облисполкома.Обстоятельства ДТП в областном городе выясняются. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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В областном центре во вторник, 6 августа, произошла авария с участием служебного автомобиля правоохранителей, информируют в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гродненская в конце рабочего дня, примерно в 17.20 часов.

– На дороге столкнулись милицейский «ГАЗ 3221» и легковая «Ауди». В ДТП нет пострадавших, механические повреждения получили только машины, – уточнили в пресс-службе.

На фото с места ДТП видно, что автомобили «притерлись» друг к другу, но однозначно сказать, кто виноват в столкновение не представляется возможным. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.

К слову, не так давно «Комсомолка» сообщала о похожем ДТП с участием спецавтомобиля в Могилеве. Тогда в одном из микрорайонов областного города на перекрестке равнозначных дорог столкнулись «УАЗ» могилевского РОВД и легковая машина «Опель», которой управляла женщина-водитель. Авария произошла по вине милиционера, но автоледи тоже привлекли к ответственности за вождение без техосмотра.

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