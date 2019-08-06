Под Каменцем гаишники остановили бесправника с покупателем на угнанной Audi

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Криминальный инцидент на Брестчине, можно сказать, начался за спиртным застольем. Двое знакомых вместе выпивали в агрогородке Большие Мотыкалы в Брестском районе. Когда хозяин дома уснул прямо за столом, примерно в 03.00 часов, гость спустился в гараж и угнал его подержанную «Ауди», благо ключ находился в замке зажигания, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

– В милицию звонок поступил от бдительных граждан. Сельчанка из деревни Кухановичи, что в Каменецком районе, позвонила по номеру 102, чтобы сообщить, что по деревне на легковушке разъезжает пьяный водитель. На место выехал наряд ГАИ, – рассказали в пресс-службе.

Машину с пьяным водителем сотрудники Госавтоинспекции остановили примерно в 16.20 часов. За рулем машины сидел пьяный водитель, рядом – пассажир тоже в нетрезвом состоянии. А машина и вовсе числилась в угоне…

– Тогда ночью угнав у знакомого автомобиль, 40-летний житель Брестского района решил не просто покататься, но заработать. Он поехал к другу в Каменецкий район и, продолжив застолье, сговорился о продаже чужого авто. Сумма покупки устроила обоих и нетрезвый покупатель тут же сел в салон к пьяному водителю, чтобы проехаться и проверить техническое состояние авто, – пояснили правоохранители.

Медосвидетельствование показало 3,5 промилле у водителя. Кроме того, брестчанин не имел права управлять авто, на него составлено три административных протокола, а также возбуждено уголовное дело за автокражу.