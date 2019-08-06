Женщина пырнула ножом пьяного сожителя, а он сказал, что это несчастный случай

Мужчина долго не сознавался, что произошел инцидент бытовой поножовщины. Фото: УСК по Гродненской области.

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В Ошмянском районе следователи установили причины нанесения тяжких телесных повреждений 55-летнему мужчине, информирует Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области.

ЧП произошло 30 мая в одной из деревень Ошмянщины. В больницу обратился местный житель и сказал, что сильно поранился на подворье. Однако после осмотра места происшествия, следователи нашли криминальные приметы и орудие преступления – нож со следами крови пострадавшего.

– Все свидетельствовала о криминальном характере травмы. В итоге пострадавший признался, что рану ему нанесла сожительница. 53-летняя женщина ударила сельчанина ножом, когда тот в пьяном состоянии набросился на нее. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась, – пояснили в пресс-службе.

Еще один инцидент произошел в Сморгони. Днем 2 августа, примерно в 15.00 часов, мужчины напали и избили на улице молодого человека.

Знакомые во время пьяной ссоры сильно избили молодого парня. Фото: стоп-кадр.

– Об инциденте в милицию сообщил местный житель. После проверки выяснилось, что 22-летнего пострадавшего сильно избили знакомые. Он распивал с друзьями на улице алкоголь, а потом возникла перебранка, которая закончилась нанесением тяжких телесных повреждений. Молодой человек был госпитализирован, – уточнили в УСК.

Подозреваемые вскоре были задержаны, ими оказались ранее не судимые 22 и 22-летний горожане.

Расследования по обоим делам продолжаются.