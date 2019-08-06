2019-08-06T22:03:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Надбавка к окладу 130%, оплата штрафов за счет колхоза и продажа себе служебного дома в три раза дешевле»: в Миорском районе посадили экс-директора ОАО

Мужчину признали виновным в превышении служебных полномочий
Надежда БУТОВИЧ
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Бывший руководитель нанес хозяйству ущерб в размере 66,5 тысячи рублей.Бывший руководитель нанес хозяйству ущерб в размере 66,5 тысячи рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Бывший руководитель одного из сельхозпредприятий Миорского района оказался на скамье подсудимых за систематические превышения полномочий и финансовые махинации, информируют в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Директор ОАО регулярно поручал подчиненным совершать незаконные и необоснованные указания, из-за чего хозяйству был нанесен вред на крупную сумму.

– Проверка сотрудников БЭП показала, что в 2013 году экс-директор хозяйства поручил увеличить ему должностной оклад на 130 процентов. Надбавка незаконно увеличила его зарплату за год более чем на 2 тысячи рублей, – пояснили в пресс-службе.

Также в 2012 и 2013 году получив личные штрафы, глава ОАО поручил оплатить их через расчетный счет агропредприятия – общая сумма составила тысячу рублей.

– На этом противоправная деятельность экс-управленца не закончилась. В 2016 году директор самолично принял и подписал решение о продаже себе служебного жилья, построенного за счет собственных средств хозяйства. Дом нечистому на руку руководителю достался по заниженной в три раза цене, – добавили в УВД.

Такое «руководство» со стороны алчного директора принесло акционерному обществу убытков на сумму более 66,5 тысячи рублей.

Суд Глубокского района признал обвиняемого виновным в превышении власти и приговорил к 4,5 года заключения в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также фигурант выплатит штраф в размере 8,9 тысячи рублей. Бывшего директора лишили права занимать руководящие должности на пять лет. Причиненный вред он возместил частично.

Приговор вступил в силу.

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