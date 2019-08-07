2019-08-07T11:54:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный бесправник гонялся с ГАИ по Витебску, итог – девять протоколов

Мужчина взял автомобиль у друга, чтобы съездить к своей девушке
Наталья ПАРТОЛИНА
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Бесправник убегал от ГАИ и съехал в кювет.Бесправник убегал от ГАИ и съехал в кювет.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Сотрудники Госавтоинспекции после продолжительного преследования задержали пьяного жителя Витебска, который не имел прав.

В Витебске на нескольких оживленных улицах города автомобиль ГАИ вынужден был преследовать нарушителя. В итоге на водителя составили девять протоколов.

- Около семи часов вечера на проспекте Строителей внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Toyota, траектория движения которого показалась подозрительной. Они подали сигнал остановки, но Toyota начала набирать скорость, - рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома. Экипаж ГАИ начал преследование. На перекрестке на улице Чкалова водитель Toyota, чтобы уйти от милиции, выехал на полосу встречного движения и проехал светофор на красный свет, а потом попытался запутать следы в частном секторе в районе Прибрежной улицы, но съехал в кювет.

За рулем авто был 35-летний житель Витебска. Оказалось, он никогда не имел водительского удостоверения. Объяснил, что машину взял у друга, чтобы съездить к девушке. На гонщика инспекторы составили девять протоколов: за выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вождение без прав, отсутствие страховки и техосмотра. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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