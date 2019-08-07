Александра Герасименя объявила о завершении карьеры

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Трехкратная олимпийская призерка заявила, что сейчас не готова бороться за медали на Олимпийских играх. Герасименя сказала, что завершает спортивную карьеру и сосредоточится на своем спортивном проекте: школа плавания и инициатива, которая помогает и поддерживает детей с особенностями развития.

В копилке Александры Герасимени две серебряные медали на летних Играх в Лондоне на 50 и 100 м вольным стилем и одна бронзовая, которую она выиграла на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 м вольным стилем. Она - чемпионка мира 2011 года на дистанции 100 м вольным стилем и обладательница золотой медали мирового форума 2012 года в 25-метровом бассейне.

Александра Герасименя и ее муж, известный пловец Евгений Цуркин, воспитывают дочь Софию, которая родилась в сентябре 2018 года.

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